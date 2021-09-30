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Окупанти на Донбасі 7 разів порушили "тишу"

Четвер, 30 вересня 2021, 07:25
Фото: штаб ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Втрат серед українських воїнів немає.

Від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку  російсько-окупаційні військ не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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