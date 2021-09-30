Оккупанты на Донбассе 7 раз нарушили "тишину"
В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли позиции ВСУ, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Вблизи Шумив враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
Потерь среди украинских воинов нет.
С начала этих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационные войск не зафиксировано.