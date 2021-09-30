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Оккупанты на Донбассе 7 раз нарушили "тишину"

Четверг, 30 сентября 2021, 07:25
Оккупанты на Донбассе 7 раз нарушили тишину
Фото: штаб ООС

В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли позиции ВСУ, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Шумив враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Потерь среди украинских воинов нет.

С начала этих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационные войск не зафиксировано.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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