Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 7 миллионов украинцев хоть частично вакцинированы против COVID

Четверг, 30 сентября 2021, 08:56
Более 7 миллионов украинцев хоть частично вакцинированы против COVID
Вакцинация, фото с kyivcity.gov.ua

С начала прививочной кампании в Украине первую дозу вакцины против COVID-19 получили 7 000 533 человека, обе дозы вакцины получили 5 617 457 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "Более 7 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19!

126 003 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 73 816 человек, полностью иммунизированы – 52 187 человек".

Детали: В эту среду для иммунизации населения против коронавируса работали 915 мобильных бригад, 3 029 прививочных пунктов и 348 центров вакцинации.

Всего проведено 12 617 990 прививок, привито полностью или частично 7 000 535 человек.

 

Напомним: В конце сентября стало известно, что из имеющихся в Украине более 11 млн доз вакцин против COVID-19 у 35 676 истекает срок годности.

Кроме того, Министерство здравоохранения утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer, поскольку были нарушены условия транспортировки и хранения.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: