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Более 7 миллионов украинцев хоть частично вакцинированы против COVID

Четверг, 30 сентября 2021, 08:56
Вакцинация, фото с kyivcity.gov.ua

С начала прививочной кампании в Украине первую дозу вакцины против COVID-19 получили 7 000 533 человека, обе дозы вакцины получили 5 617 457 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно: "Более 7 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19!

126 003 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 73 816 человек, полностью иммунизированы – 52 187 человек".

Детали: В эту среду для иммунизации населения против коронавируса работали 915 мобильных бригад, 3 029 прививочных пунктов и 348 центров вакцинации.

Всего проведено 12 617 990 прививок, привито полностью или частично 7 000 535 человек.

 

Напомним: В конце сентября стало известно, что из имеющихся в Украине более 11 млн доз вакцин против COVID-19 у 35 676 истекает срок годности.

Кроме того, Министерство здравоохранения утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer, поскольку были нарушены условия транспортировки и хранения.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусМинздрав
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