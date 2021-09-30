У Держдепі США зробили заяву з приводу роковин розстрілів у Бабиному Яру

Потрібно подвоїти зусилля, щоб протидіяти ненависті, яка призвела до Голокосту і масових розстрілів у Бабиному Яру, заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відзначаючи 80-річчя масових розстрілів в Бабиному Яру в Україні, ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб протистояти тій ненависті, яка призвела до Голокосту", - зазначив Нед Прайс у Twitter.

Він наголосив, що у Державному депратаменті вшановують всіх загиблих у Бабиному Яру та підтверджують зобов’язання розповісти повну історію трагедії.

Як повідомлялося, президент Німеччини 6 жовтня відвідає Україну для участі у заходах, присвячених трагедії Бабиного Яру.

6 жовтня у Бабиному Яру до 80-х роковин масових розстрілів відбудеться офіційна церемонія вшанування пам’яті за участі президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю і Албанії.

Цьому передувало: 29 вересня, у 80-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві, президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника громадянам, страченим нацистами у Бабиному Яру, та встановив лампадку до підніжжя пам’ятного знака "Менора".

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