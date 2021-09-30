В Госдепе США сделали заявление по поводу годовщины расстрелов в Бабьем Яру

Нужно удвоить усилия, чтобы противодействовать ненависти, которая привела к Холокосту и массовым расстрелам в Бабьем Яру, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Отмечая 80-летие массовых расстрелов в Бабьем Яру в Украине, мы должны удвоить наши усилия, чтобы противостоять той ненависти, которая привела к Холокосту", - отметил Нед Прайс в Twitter..

Он отметил, что в Государственном депратаменти чествуют всех погибших в Бабьем Яру и подтверждают обязательства рассказать полную историю трагедии.

Как сообщалось, президент Германии 6 октября посетит Украину для участия в мероприятиях, посвященных трагедии Бабьего Яра.

6 октября в Бабьем Яру к 80-й годовщине массовых расстрелов состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании.

Этому предшествовало: 29 сентября, в 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора".

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