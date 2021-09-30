Бойовики вбили українського бійця 

Зранку 30 вересня бойовики на сході України вбили військовослужбовця Об’єднаних сил: боєць отримав поранення, несумісне з життям.

Джерело: зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 четверга

Деталі: Від початку доби 30 вересня російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, 1 раз застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти вели вогонь із артилерії калібру 122 мм.

У бік населеного пункту Попасна найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", – інформує штаб.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

"На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли", – додає штаб.

Цьому передувало: 29 вересня спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.заявив, що на Донбасі у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню на день.

Він наголосив, що особливу занепокоєність викликає велика кількість жертв серед цивільного населення: ці цифри у вересні 2021 року досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли було посилено заходи щодо припинення вогню.