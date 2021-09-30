Боевики убили украинского бойца

Утром 30 сентября боевики на востоке Украины убили военнослужащего Объединенных сил: боец ​​получил ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11:00 четверга

Детали: С начала суток 30 сентября российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

У Новотошковского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону населенного пункта Попасная наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – информирует штаб.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

"На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы", – добавляет штаб.

Этому предшествовало: 29 сентября спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Микко Киннунен.заявил, что на Донбассе в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день.

Он отметил, что особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения: эти цифры в сентябре 2021 года достигли наивысшего показателя с июля 2020 года, когда были усилены меры по прекращению огня.