Боевики убили украинского бойца
Утром 30 сентября боевики на востоке Украины убили военнослужащего Объединенных сил: боец получил ранение, несовместимое с жизнью.
Источник: сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11:00 четверга
Детали: С начала суток 30 сентября российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.
У Новотошковского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В сторону населенного пункта Попасная наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – информирует штаб.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.
"На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы", – добавляет штаб.
Этому предшествовало: 29 сентября спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Микко Киннунен.заявил, что на Донбассе в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день.
Он отметил, что особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения: эти цифры в сентябре 2021 года достигли наивысшего показателя с июля 2020 года, когда были усилены меры по прекращению огня.