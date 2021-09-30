Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики убили украинского бойца

Четверг, 30 сентября 2021, 11:40
Боевики убили украинского бойца

Утром 30 сентября боевики на востоке Украины убили военнослужащего Объединенных сил: боец ​​получил ранение, несовместимое с жизнью.

Источник: сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 11:00 четверга

Детали: С начала суток 30 сентября российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

У Новотошковского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону населенного пункта Попасная наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – информирует штаб.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

"На огневые действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы", – добавляет штаб.

Этому предшествовало: 29 сентября спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Микко Киннунен.заявил, что на Донбассе в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день.

Он отметил, что особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения: эти цифры в сентябре 2021 года достигли наивысшего показателя с июля 2020 года, когда были усилены меры по прекращению огня.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСДонбассбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: