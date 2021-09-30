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Україна готова говорити в ТКГ очно, але не в Мінську 

Четвер, 30 вересня 2021, 14:29
Україна готова говорити в ТКГ очно, але не в Мінську 
Переговори в ТКГ, фото Укрінформу

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу підтримала можливість повернення до очного формату зустрічей, але не в Мінську.

Джерело: голова комітету Верховної Ради з питань правової політики та представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Костіна: "Наші консультації з березня минулого року відбуваються у форматі відеоконференції. Тобто, на екрані перебуває людина, а поруч із нею ще двоє. Тим більше, ніхто з нас не знає, хто ще насправді за екраном перебуває. Це до питання про конфіденційність переговорного процесу. 

Саме тому Українська делегація і підтримала можливість повернення до очних зустрічей".

Деталі: За словами Костіна, на сьогодні вже тривають відповідні консультації, але про повернення очних зустрічей у Мінську не йдеться.

"Єдина наша позиція: має бути гарантована безпека всіх учасників, незалежність і конфіденційність проходження цієї процедури. Тому ми, безумовно, не розглядаємо Мінськ як місце для проведення очних консультацій. Але ми готові розглянути інші локації", – сказав він.

Чому це важливо: Формат переговорів у Тристоронній контактній групі за участю представників України, Росії та ОБСЄ – це основний майданчик для вирішення конфлікту на сході України. Зустріч лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) зараз блокує Росія. 

Зустрічі ТКГ раніше відбувалися у Мінську, бо Білорусь погодилася надати нейтральний простір для переговорів. Але після того, як режим Олександра Лукашенка придушив протести і вдався до переслідування опозиції та противників режиму, Україна хоче проводити переговори на іншому "майданчику".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГДонбасМінські угоди
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