Украина готова говорить в ТКГ очно, но не в Минске

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса поддержала возможность возвращения к очному формату встреч, но не в Минске.

Источник: глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Костина: "Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть, на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более, никто из нас не знает, кто еще на самом деле за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальность переговорного процесса.

Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возвращения к очным встречам".

Детали: По словам Костина, сегодня уже идут соответствующие консультации, но о возвращении очных встреч в Минске речь не идет.

"Единственная наша позиция: должна быть гарантирована безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", – сказал он.

Почему это важно: Формат переговоров в Трехсторонний контактной группе с участием представителей Украины, России и ОБСЕ – это основная площадка для разрешения конфликта на востоке Украины. Встречу лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) сейчас блокирует Россия.

Встречи ТКГ ранее проходили в Минске, потому что Беларусь согласилась предоставить нейтральное пространство для переговоров. Но после того, как режим Александра Лукашенко подавил протесты и прибег к преследованию оппозиции и противников режима, Украина хочет вести переговоры на другой "площадке".