Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Промоутер Джошуа: Нет проблем провести бой с Усиком в Киеве

Четверг, 30 сентября 2021, 14:54
Промоутер Джошуа: Нет проблем провести бой с Усиком в Киеве
Усик и Джошуа. Фото Matchroom Boxing

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн допускает, что бой-реванш между его подопечным и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком может произойти даже в Киеве.

Источник: Boxing News 24

Прямая речь Хирна: "Я провел бы бой на открытой арене в апреле. Мы это уже делали. Я хотел бы провести бой в Великобритании. Я уверен, что они (команда Усика – ред) хотели бы провести бой в Киеве.

У меня вообще нет проблем посмотреть на это. У меня нет проблем поехать в Киев".

Детали: По словам Хирна, в этом вопросе нужно все проанализировать, но "Великобритания – на первом месте".

Он также добавил, что есть предложения провести бой-реванш и на Ближнем Востоке.

Предыстория:

  • 26 сентября украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Команда Усика заявила, что согласна на ответный бой с Энтони Джошуа в феврале на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако есть опасения, что в это время года бойцам будет холодно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Усикспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Усик
Усик и Фьюри договорились о бое за звание абсолютного чемпиона
Боксер Усик стал амбассадором United24
В Крыму лишили всех званий и наград Усика и Кравчука
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: