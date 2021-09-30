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Промоутер Джошуа: Нет проблем провести бой с Усиком в Киеве

Четверг, 30 сентября 2021, 14:54
Усик и Джошуа. Фото Matchroom Boxing

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн допускает, что бой-реванш между его подопечным и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком может произойти даже в Киеве.

Источник: Boxing News 24

Прямая речь Хирна: "Я провел бы бой на открытой арене в апреле. Мы это уже делали. Я хотел бы провести бой в Великобритании. Я уверен, что они (команда Усика – ред) хотели бы провести бой в Киеве.

У меня вообще нет проблем посмотреть на это. У меня нет проблем поехать в Киев".

Детали: По словам Хирна, в этом вопросе нужно все проанализировать, но "Великобритания – на первом месте".

Он также добавил, что есть предложения провести бой-реванш и на Ближнем Востоке.

Предыстория:

  • 26 сентября украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Команда Усика заявила, что согласна на ответный бой с Энтони Джошуа в феврале на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Однако есть опасения, что в это время года бойцам будет холодно.

Темы: Усикспорт
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