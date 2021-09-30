В РФ объявили в розыск главреда издания, доказавшего вину ФСБ в крушении MH17

Главред The Insider Роман Доброхотов (фото с его страницы в Instagram)

Российские силовики возбудили уголовное дело и объявили в розыск главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Ранее журналисты-расследователи этого ресурса доказали, что к сбиванию авиалайнера рейса МН17 причастно руководство ФСБ.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на адвокатов Доброхотова

Детали: В четверг утром по месту прописки, где находится жена Доброхотова, и дома у его родителей проходили обыски. В розыск журналист объявлен еще 23 сентября, о чем ранее никто не сообщал.

По словам адвоката Юлии Кузнецовой, речь идет об уголовном деле о незаконном пересечении границы. ФСБ России заявила, что располагает сведениями о "незаконном пересечении" Доброхотовым границы и выезде в Украину в августе 2021 года.

Другой защитник Сергей Тельнов сообщил, что после обысков супругу и родителей журналиста планируется доставить для допроса в Следственное управление ФСБ России.

Напомним: В июле 2021 года у Доброхотова проходили обыски по делу о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Доброхотов заявлял, что не собирается покидать Россию, так как у него забрали заграничный паспорт.

Издание The Insider, зарегистрированное в Латвии и возглавляемое Доброхотовым, было включено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 23 июля.

Почему это важно: Журналисты-расследователи The Insider совместно с известным проектом Bellingcat занимались расследованием дела о сбитом боевиками на Донбассе авиалайнером рейса МН17. Они опубликовали серию доказательств того, что к преступлению причастно руководство ФСБ России. Вся собранная журналистами информация была подтверждена в ходе судебных заседаний.

Также The Insider совместно с Bellingcat и CNN доказал, что сотрудники ФСБ были причастны к отравлению лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Кроме того, изданию во взаимодействии с Bellingcat удалось получить доказательства, что отравители Сергея и Юлии Скрипаль в Лондоне Александр Петров и Руслан Боширов являются агентами российских спецслужб.