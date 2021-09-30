Разумков каже, що не вів переговорів з Гройсманом і Кличком

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не вів переговорів щодо політичного майбутнього з колишнім премєром Володимиром Гройсманом і мером Києва Віталієм Кличком.

Джерело: Разумков на брифінгу 30 вересня

Пряма мова: "Я не вів такі перемовини ні з Володимиром Борисовичем, ні з Віталієм Володимировичем".

Деталі: Він додав, що "з політики не піде", і що "є багато людей", яких він зможе вважати однодумцями, і з ким йому буде "комфортно рухатись для того, щоб реалізувати всі ті обіцянки, які давали".

На запитання, що деякі спікери ВР були прем’єрами, Разумков сказав, що не думає, що фракція висуне його на прем’єра.

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