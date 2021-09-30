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Разумков каже, що не вів переговорів з Гройсманом і Кличком

Четвер, 30 вересня 2021, 16:00
Дмитро Разумков. Фото УП

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не вів переговорів щодо політичного майбутнього з колишнім премєром Володимиром Гройсманом і мером Києва Віталієм Кличком.

Джерело: Разумков на брифінгу 30 вересня  

Пряма мова: "Я не вів такі перемовини ні з Володимиром Борисовичем, ні з Віталієм Володимировичем".

Деталі: Він додав, що "з політики не піде", і що "є багато людей", яких він зможе вважати однодумцями, і з ким йому буде "комфортно рухатись для того, щоб реалізувати всі ті обіцянки, які давали".  

На запитання, що деякі спікери ВР були прем’єрами, Разумков сказав, що не думає, що фракція висуне його на прем’єра.

Передісторія:

  • Раніше в інтерв’ю "Українській правді" Разумков сказав, що у нього гарні стосунки з Гройсманом, і що він спілкується з багатьма політиками.
  • 30 вересня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила розпочати збір підписів за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. З відповідним листом про це до Разумкова звернувся голова фракції СН Давид Арахамія.

Ірина Балачук, УП
Теми: Разумков ДмитроВіталій КличкоГройсман


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