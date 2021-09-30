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Разумков говорит, что не вел переговоров с Гройсманом и Кличко

Четверг, 30 сентября 2021, 16:00
Дмитрий Разумков. Фото УП

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не вел переговоров относительно политического будущего с бывшим премьером Владимиром Гройсманом и мэром Киева Виталием Кличко.

Источник: Разумков на брифинге 30 сентября

Прямая речь: "Я не вел такие переговоры ни с Владимиром Борисовичем, ни с Виталием Владимировичем".

Детали: Он добавил, что "из политики не уйдет", и что "есть много людей", которых он сможет считать единомышленниками, и с кем ему будет "комфортно двигаться для того, чтобы реализовать все те обещания, которые давали".

На вопрос, что некоторые спикеры ВР были премьерами, Разумков сказал, что не думает, что фракция выдвинет его на премьера. 

Предыстория:

  • Ранее в интервью "Украинской правде" Разумков сказал, что у него хорошие отношения с Гройсманом, и он общается с многими политиками.
  • 30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия.

Ирина Балачук, УП
Темы: Разумков ДмитрийВиталий КличкоГройсман
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