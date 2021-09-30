Разумков говорит, что не вел переговоров с Гройсманом и Кличко

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не вел переговоров относительно политического будущего с бывшим премьером Владимиром Гройсманом и мэром Киева Виталием Кличко.

Источник: Разумков на брифинге 30 сентября

Прямая речь: "Я не вел такие переговоры ни с Владимиром Борисовичем, ни с Виталием Владимировичем".

Детали: Он добавил, что "из политики не уйдет", и что "есть много людей", которых он сможет считать единомышленниками, и с кем ему будет "комфортно двигаться для того, чтобы реализовать все те обещания, которые давали".

На вопрос, что некоторые спикеры ВР были премьерами, Разумков сказал, что не думает, что фракция выдвинет его на премьера.

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