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На Донбасі 4 обстріли, один вбитий. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Четвер, 30 вересня 2021, 20:17
На Донбасі 4 обстріли, один вбитий. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Від початку 30 вересня російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. У Збройних силах один боєць вбитий.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Біля Новотошківсього ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В бік населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети".

Деталі: Внаслідок обстрілів один військовий загинув.

На обстріли Збройні сили відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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