На Донбасі 4 обстріли, один вбитий. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Четвер, 30 вересня 2021, 20:17
Від початку 30 вересня російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. У Збройних силах один боєць вбитий.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Біля Новотошківсього ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
В бік населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети".
Деталі: Внаслідок обстрілів один військовий загинув.
На обстріли Збройні сили відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.
Українська правда