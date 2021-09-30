На Донбассе 4 обстрела, один убитый. ВСУ открывали огонь в ответ
Четверг, 30 сентября 2021, 20:17
От начала 30 сентября российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. В Вооруженных силах один боец убит.
Источник: штаб ООС
Дословно: "У Новотошковского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
В сторону населенного пункта Попасная наемники применили автоматические станковые гранатометы".
Детали: В результате обстрелов один военный погиб.
На обстрелы Вооруженные силы открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Украинская правда