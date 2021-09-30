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На Донбассе 4 обстрела, один убитый. ВСУ открывали огонь в ответ

Четверг, 30 сентября 2021, 20:17

От начала 30 сентября российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. В Вооруженных силах один боец ​​убит.

Источник: штаб ООС            

Дословно: "У Новотошковского враждебные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В сторону населенного пункта Попасная наемники применили автоматические станковые гранатометы".

Детали: В результате обстрелов один военный погиб.

На обстрелы Вооруженные силы открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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