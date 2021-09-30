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У Зеленського заявили, що відставка Разумкова – ініціатива Арахамії

Четвер, 30 вересня 2021, 21:37
У Зеленського заявили, що відставка Разумкова – ініціатива Арахамії
фото: ОПУ

Речник президента України Сергій Никифоров запевняє, що глава держави не причетний до збору підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, це ініціатива глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Джерело: Никифоров у коментарі каналу "Україна 24"

Пряма мова Никифорова: "(Зеленський та Разумков – ред.) спілкуються, стосунки у них нормальні, кожен виконує свою функцію.

Це ініціатива пана Давида Арахамії, в нього можна запитати його мотиви стосовно того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради".

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Нагадаємо:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
  • "Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія", - написав Дмитро Разумков у Facebook. 
  • Разумков додав, що він "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийРазумков ДмитроАрахамія
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