У Зеленського заявили, що відставка Разумкова – ініціатива Арахамії
Четвер, 30 вересня 2021, 21:37
Речник президента України Сергій Никифоров запевняє, що глава держави не причетний до збору підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, це ініціатива глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
Джерело: Никифоров у коментарі каналу "Україна 24"
Пряма мова Никифорова: "(Зеленський та Разумков – ред.) спілкуються, стосунки у них нормальні, кожен виконує свою функцію.
Це ініціатива пана Давида Арахамії, в нього можна запитати його мотиви стосовно того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради".
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Нагадаємо:
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
- "Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади Голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія", - написав Дмитро Разумков у Facebook.
- Разумков додав, що він "відразу розписав документ на Апарат Верховної Ради", і вже 30 вересня депутати отримають підписні листи.
Роман Петренко, УП