У Зеленського заявили, що відставка Разумкова – ініціатива Арахамії

Речник президента України Сергій Никифоров запевняє, що глава держави не причетний до збору підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, це ініціатива глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Джерело: Никифоров у коментарі каналу "Україна 24"

Пряма мова Никифорова: "(Зеленський та Разумков – ред.) спілкуються, стосунки у них нормальні, кожен виконує свою функцію.

Це ініціатива пана Давида Арахамії, в нього можна запитати його мотиви стосовно того, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради".

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