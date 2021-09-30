У Зеленского заявили, что отставка Разумкова – инициатива Арахамии
Четверг, 30 сентября 2021, 21:37
Представитель президента Украины Сергей Никифоров уверяет, что глава государства не причастен к сбору подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, это инициатива главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Источник: Никифоров в комментарии канала "Украина 24"
Прямая речь Никифорова: "(Зеленский и Разумков - ред.) Общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию.
Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись пригласил у председателя Верховной Рады".
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Напомним:
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
- "Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции" Слуга народа "Давид Арахамия", - написал Дмитрий Разумков в Facebook.
- Разумков добавил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.
Роман Петренко, УП