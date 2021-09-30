У Зеленского заявили, что отставка Разумкова – инициатива Арахамии

Представитель президента Украины Сергей Никифоров уверяет, что глава государства не причастен к сбору подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, это инициатива главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Источник: Никифоров в комментарии канала "Украина 24"

Прямая речь Никифорова: "(Зеленский и Разумков - ред.) Общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию.

Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись пригласил у председателя Верховной Рады".

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Напомним: