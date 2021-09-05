Один з матеріалів Bellingcat про "вагнерівців" вийде незабаром – Грозєв

Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв анонсував вихід розслідування про "вагнерівців" у трьох різних форматах, й додав, що текстовий варіант матеріалу буде оприлюднено протягом найближчого місяця.

Джерело: Детектор Медіа з посиланням на заяву Грозєва, яку він зробив під час участі у заході MezhyhiryaFest-2021

Деталі: Журналіст пояснив, що оскільки останній фільм тематично перетинається з розслідуванням СNN, то в Bellingcat вирішили перенести прем’єру свого. Але текстова версія розслідування щодо "вагнерівців" вийде протягом найближчого місяця.

Пряма мова: "Ми готуємо три продукти. Один – двогодинний документальний фільм-розслідування. Він не вийде раніше наступного року, і ми розраховуємо, що це буде фільм, вартий Оскара. Другий – коротший документальний фільм. Це вже медійний продукт, ми випустимо його раніше. Але ми дізналися, що фільм на цю ж тему готує CNN, і вирішили пропустити їх вперед. І текстова версія: вона, ймовірно, вийде протягом найближчого місяця".

Більше деталей: Грозєв також сказав, що команда розслідувачів зверталася до української влади, й безуспішно намагалася отримати коментарі: "Ми звертались до української влади по коментарі, але вони не відповідали. Ми чекали на їхні відповіді півроку. Але я вважаю, що вони зробили багато позитивних речей, аби довести, що ця історія – неправдива, що вони не винні".

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