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Один з матеріалів Bellingcat про "вагнерівців" вийде незабаром – Грозєв

Неділя, 5 вересня 2021, 15:49
Один з матеріалів Bellingcat про вагнерівців вийде незабаром – Грозєв
Христо Грозєв

Болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв анонсував вихід розслідування про "вагнерівців" у трьох різних форматах, й додав, що текстовий варіант матеріалу буде оприлюднено протягом найближчого місяця.

Джерело: Детектор Медіа з посиланням на заяву Грозєва, яку він зробив під час участі у заході MezhyhiryaFest-2021

Деталі: Журналіст пояснив, що оскільки останній фільм тематично перетинається з розслідуванням СNN, то в Bellingcat вирішили перенести прем’єру свого. Але текстова версія розслідування щодо "вагнерівців" вийде протягом найближчого місяця.

Пряма мова: "Ми готуємо три продукти. Один – двогодинний документальний фільм-розслідування. Він не вийде раніше наступного року, і ми розраховуємо, що це буде фільм, вартий Оскара. Другий – коротший документальний фільм. Це вже медійний продукт, ми випустимо його раніше. Але ми дізналися, що фільм на цю ж тему готує CNN, і вирішили пропустити їх вперед. І текстова версія: вона, ймовірно, вийде протягом найближчого місяця".

Більше деталей: Грозєв також сказав, що команда розслідувачів зверталася до української влади, й безуспішно намагалася отримати коментарі: "Ми звертались до української влади по коментарі, але вони не відповідали. Ми чекали на їхні відповіді півроку. Але я вважаю, що вони зробили багато позитивних речей, аби довести, що ця історія – неправдива, що вони не винні".

Передісторія:

  • У вересні 2020 року у Державному бюро розслідувань скаржилися, що з СБУ не прийшов жоден свідок, який дав би свідчення у справі про можливу спецоперацію СБУ із затримання найманців ПВК Вагнера і її зрив.       
  • Уже в березні 2021 року там повідомили, що справу розслідують, проводяться допити, в тому числі, глави Офісу президента Андрія Єрмака.
  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. 
  • Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операціюіз затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вагнер
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