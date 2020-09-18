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ДБР про справу "білоруських вагнерівців": Ніхто з СБУ свідчень не дає

П'ятниця, 18 вересня 2020, 14:53
ДБР про справу білоруських вагнерівців: Ніхто з СБУ свідчень не дає

У Державному бюро розслідувань скаржаться, що зі Служби безпеки України не прийшов жоден свідок, який дав би свідчення у справі про можливу спецоперацію СБУ із затримання найманців ПВК Вагнера і її зрив.

Джерело: інтерв'ю виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександра Соколова виданню "Цензор.НЕТ"

Пряма мова: "Із заяв політиків відомо, що є люди, які нібито готові дати свідчення. Але до нас поки не прийшов жоден співробітник військової розвідки (структура СБУ – ред.), жоден співробітник СБУ. Ані діючий, ані колишній".

Деталі: За словами Соколова, у спецслужбах заперечують існування подібної операції і роблять це не обов'язково "тому, що її не було, а щоб не постраждали сили і засоби, які були задіяні".

"Тут треба брати на себе моральну відповідальність - дістатися до істини і "покласти", припустимо, частину агентурної мережі СБУ і ГУР, або визнати, що воно того не варте. Це ваги. Але це навіть вже, напевно, не в площині ДБР...

Ми можемо дійти до суті, але невідомо, яких буде завдано збитків тим же спецслужбам. Але це більше моральна сторона цього питання, а не матеріальна. Наше завдання – працювати. Ми будемо рухатися, всі необхідні заходи будуть проведені".

Що передувало: 11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 3 десятки росіян із приватної військової компанії Вагнера. 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала їх Росії.
  • За інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
  • Журналіст Юрій Бутусов, який одним із перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджував, що операцію проводили спільно зі спецслужбами США.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРВагнерБілорусьСБУ
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