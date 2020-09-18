ДБР про справу "білоруських вагнерівців": Ніхто з СБУ свідчень не дає

У Державному бюро розслідувань скаржаться, що зі Служби безпеки України не прийшов жоден свідок, який дав би свідчення у справі про можливу спецоперацію СБУ із затримання найманців ПВК Вагнера і її зрив.

Джерело: інтерв'ю виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександра Соколова виданню "Цензор.НЕТ"

Пряма мова: "Із заяв політиків відомо, що є люди, які нібито готові дати свідчення. Але до нас поки не прийшов жоден співробітник військової розвідки (структура СБУ – ред.), жоден співробітник СБУ. Ані діючий, ані колишній".

Деталі: За словами Соколова, у спецслужбах заперечують існування подібної операції і роблять це не обов'язково "тому, що її не було, а щоб не постраждали сили і засоби, які були задіяні".

"Тут треба брати на себе моральну відповідальність - дістатися до істини і "покласти", припустимо, частину агентурної мережі СБУ і ГУР, або визнати, що воно того не варте. Це ваги. Але це навіть вже, напевно, не в площині ДБР...

Ми можемо дійти до суті, але невідомо, яких буде завдано збитків тим же спецслужбам. Але це більше моральна сторона цього питання, а не матеріальна. Наше завдання – працювати. Ми будемо рухатися, всі необхідні заходи будуть проведені".

Що передувало: 11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.

Передісторія: