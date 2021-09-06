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На відновлення Костелу Святого Миколая треба 75 млн – Ткаченко

Понеділок, 6 вересня 2021, 22:44
На відновлення Костелу Святого Миколая треба 75 млн – Ткаченко
Фото: Ольга Панченко

Кошти, які благодійники перевели на ремонт Костелу Святого Миколая направлять на протиаварійні роботи, які необхідно терміново провести в будівлі. Наразі на рахунок надійшли майже 6 млн гривень, ще 20 млн публічно пообіцяли пожертвувати бізнеси. 

Джерело: Ткаченко у Telegram 

Пряма мова: "За попередньою оцінкою фахівців – на відновлення знадобиться від 75 млн грн. До суми, які збере бізнес, решту потрібних коштів виділить держава. Тобто йдеться про унікальний кейс державно-приватного партнерства...

Сума зборів, на щастя, змінюється щогодини. Станом на зараз на рахунок зайшли 5 млн 840 тис грн. І ще близько 20 млн грн бізнеси проголосили надати пожертви публічно".

Деталі: Міністр каже, що за вихідні Мінкульт разом із Держмистецтв розробили покроковий план наступних дій щодо відновлення костелу. 

Наразі в Міністерстві очікують висновок ДСНС. Він є підставою для замовлення експертної оцінки масштабу матеріальних збитків. 

Після цього стан будівлі мають оцінити експерти, аби визначити, яка йому нанеслася шкода та скільки необхідно виділити на протиаварійні роботи та ремонт. 

Кошти, які перераховують благодійники підуть на протиаварійні роботи. Йдеться про ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу. 

Ткаченко каже, що всі роботи над будівлею поділяються на 3 етапи: 

  • Протиаварійні – ліквідація наслідків пожежі;
  • Орган. Наразі спілкуються із виробником щодо розробки максимально релевантної заміни. Відновлювати його будуть не з коштів, які наразі дають благодійники.;
  • Реставраційні роботи фасаду. Ткаченко каже, що на це вже є кошти, але роботи не розпочаті через затримку тендерних процедур. 

Міністр додав, що почати ремонт всередині одразу неможливо, оскільки спочатку потрібно отримати всі експертизи. 

Для того, щоб забезпечити прозорість процесу при Міністерстві створюють робочу групу. Туди мають увійти представники громадських організацій, бізнесів, тощо. 

Нагадаємо:

  • У п'ятницю ввечері у Києві горів костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Основною версією пожежі наразі є загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу.
  • Українські підприємці лише за добу зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі столичного костелу Святого Миколая 18 мільйонів гривень.
  • За прогнозами, повне відновлення Костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень, як і відновлення органу. З огляду на це міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок Національного будинку органної та камерної музики, перерахувавши кошти на який можна долучитися до ініціативи. 

Українська правда
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