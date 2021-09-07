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Поліція закрила справу про "расизм" щодо Беленюка. Він сам так захотів

Вівторок, 7 вересня 2021, 18:53

Поліція закрила кримінальне провадження відкрите після того, як нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк у центрі Києва став жертвою расистських висловлювань.

Джерело: коментар пресофіцерки Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксани Тищенко для "Української правди"

Пряма мова: "Кримінальне провадження закрите на підставі заяви потерпілого".

Деталі: За словами Тищенко провадження імовірно було закрите ще в серпні.  

Передісторія: 13 серпня у центрі Києва, в районі Печерськ, до Беленюка підійшли невідомі молодики і зробили кілька расистських висловлювань.

Партія "Слуги народу" тоді виступила із заявою та вимагала від Національної поліції у найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності.

Олександр Шумілін, УП
Теми: БеленюкКиїв


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