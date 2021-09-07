Поліція закрила справу про "расизм" щодо Беленюка. Він сам так захотів
Вівторок, 7 вересня 2021, 18:53
Поліція закрила кримінальне провадження відкрите після того, як нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк у центрі Києва став жертвою расистських висловлювань.
Джерело: коментар пресофіцерки Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксани Тищенко для "Української правди"
Пряма мова: "Кримінальне провадження закрите на підставі заяви потерпілого".
Деталі: За словами Тищенко провадження імовірно було закрите ще в серпні.
Передісторія: 13 серпня у центрі Києва, в районі Печерськ, до Беленюка підійшли невідомі молодики і зробили кілька расистських висловлювань.
Партія "Слуги народу" тоді виступила із заявою та вимагала від Національної поліції у найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності.
Олександр Шумілін, УП