Поліція закрила справу про "расизм" щодо Беленюка. Він сам так захотів

Поліція закрила кримінальне провадження відкрите після того, як нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк у центрі Києва став жертвою расистських висловлювань.

Джерело: коментар пресофіцерки Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксани Тищенко для "Української правди"

Пряма мова: "Кримінальне провадження закрите на підставі заяви потерпілого".

Деталі: За словами Тищенко провадження імовірно було закрите ще в серпні.

Передісторія: 13 серпня у центрі Києва, в районі Печерськ, до Беленюка підійшли невідомі молодики і зробили кілька расистських висловлювань.

Партія "Слуги народу" тоді виступила із заявою та вимагала від Національної поліції у найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності.