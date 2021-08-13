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"Слуги" звернулися до Нацполіції через напад на Беленюка

П'ятниця, 13 серпня 2021, 19:34
Слуги звернулися до Нацполіції через напад на Беленюка
фото: sluga-narodu.com/

Партія "Слуги народу" оприлюднила заяву через напад на нардепа Жана Беленюка та вимагає від Національної поліції у найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності.

Джерело: заява партії "Слуга народу", поліція Києва

Дослівно: "13 серпня невідомі молодики намагалися спровокувати народного депутата Беленюка на конфлікт, викрикуючи образливі расистські фрази та ставлячи під сумнів його патріотизм.

Ми, партія та фракція "Слуга народу", категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії – за ознакою раси чи будь-якою іншою.

Вважаємо, що подібний інцидент – один із проявів мови ненависті. Їх вже третій рік поспіль на різних комунікаційних майданчиках, зокрема у соцмережах, культивують політичні опоненти, що не звикли цивілізовано та конструктивно вести дискусії…

Закликаємо українське суспільство не толерувати використання брудних технологій у політиці та засуджувати їхнє використання.

"Слуга народу" вимагає від Національної поліції в найкоротші терміни встановити особи нападників та притягти їх до відповідальності".

Деталі: У поліції повідомили, що вже відкрили справу за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань".

Наразі встановлюють обставини події та шукають причетних.

Передісторія: У центрі Києва, в районі Печерськ, до Беленюка підійшли невідомі молодики і зробили кілька расистських висловлювань.

Днями на Олімпійських іграх в Токіо борець Беленюк єдиний з української команди завоював золоту медаль.

Українська правда

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Теми: Слуга народуБеленюкКиїв
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