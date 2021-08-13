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Беленюка на Печерську образили молоді расисти

П'ятниця, 13 серпня 2021, 16:51
Жан Беленюк у Києві Фото з його соцмережі

У центрі Києва, в районі Печерськ, до чемпіона Олімпійських ігор і депутата Верховної Ради Жана Беленюка підійшли невідомі молодики і зробили кілька расистських висловлювань.

Джерело: Беленюк у Facebook

Пряма мова: "Кілька хвилин тому невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися  спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".  Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально".

Деталі: Беленюка це зачепило і він задався кількома риторичними питаннями: "Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?! Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?! І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!"

Передісторія: Днями на Олімпійських іграх в Токіо борець Беленюк єдиний з української команди завоював золоту медаль. Він також є народним депутатом від "Слуги народу".

Українська правда
Теми: БеленюкКиївспортВерховна РадаСлуга народу


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