В Офісі Зеленського заявили, що CNN опублікувало "дезу" ФСБ щодо "вагнерівців"

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з "вагнерівцями" ненадійні, а самі дані нічим не відрізняються від тих, що були викладені в "Комсомольской правде" в 2020 році.

Джерело: коментар радника керівника ОП Михайла Подоляка, наданий "Українській правді", російський "Інтерфакс", який цитує представника ФСБ РФ

Деталі: Подоляк наголосив на тому, що вся інформація у матеріалі CNN взята з джерел, що не мають цінності. Також він звернув увагу, що одразу після публікації статтю похвалило російське ФСБ.

В ФСБ заявили, що "повністю підтверджують ту інформацію, яку опублікував телеканал CNN… інформацію цю ми вважаємо достовірною".

Пряма мова Подоляка: "Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал. Що там сказано? Все як завжди. Обов'язкові анонімні відставники - і це ключове - щось підтверджують. Інше анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, безпрізвищні, безпосадні і отже такі, що не мають інформаційної та репутаційної цінності джерела".

"При такому змісті матеріалу варто звернути увагу не так на те, що саме опубліковано, як на синхронність із заявою представника ФСБ. Коли раніше офіційний представник ФСБ практично миттєво виходив в медіа, щоб підтримати і похвалити якийсь репортаж? Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати".

"Ситуація говорить сама за себе. При цьому ніхто вже не здивується, якщо ФСБ похвалить і тих українських діячів з числа журналістів, політиків або колишніх спецслужбистів, які підставили CNN і просто забезпечили переклад на англійську старої російської "дези", яка була опублікована вперше 6 серпня 2020 року. З тієї публікації в "Комсомольской правде" нічого нового і істотного до історії про "вагнеровців" не додалося".

Що цьому передувало: Американське видання CNN опублікувало статтю, в якій троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки розповіли деталі операції з "вагнерівцями".

За словами неназваних представників української розвідки, операція під керівництвом України мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців.

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