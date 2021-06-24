Президент України просив Лукашенка видати "вагнерівців"
Президент Володимир Зеленський заявив, що операція по "вагнерівцям" готувалась точно не в Україні та розповів, як просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, проте той цього не зробив.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю для програми "VIP з Наталією Мосейчук"
Пряма мова: "Останній раз ми спілкувались з ним по телефону. Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я попросив його, я його попередив, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей, там були прізвища, ми розуміли, хто це такі. Тим не менш, він сказав мені по телефону: "Я розумію, дорогий Володимир Олександровичу, я не підведу, все буде нормально, я розберусь". Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулось те, що відбулось. Це була остання наша з ним бесіда".
Деталі: Президент підтвердив, що така операція дійсно готувалась, проте не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни, які бажали втягнути Київ в цю історію. Проте Зеленський задоволений тим, що операція не вдалась, оскільки це могло погано закінчитись для України, зважаючи на ситуацію із примусовою посадкою літака у Мінську.
Пряма мова: "Ми з вами бачили, що було в Білорусі, як посадили літак, чим це закінчилось, чим закінчуються такі спецоперації тієї чи іншої країни. Тож, це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції була інших країн, точно не України і те, що Україну максимально затягували в це питання – це правда. Те, що цього не відбулось, проводячи паралелі із тим, що було в Білорусі, я вважаю, що це слава Богу. Що ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні".
Передісторія:
- У вересні 2020 року у Державному бюро розслідувань скаржилися, що з СБУ не прийшов жоден свідок, який дав би свідчення у справі про можливу спецоперацію СБУ із затримання найманців ПВК Вагнера і її зрив.
- Уже в березні 2021 року там повідомили, що справу розслідують, проводяться допити, в тому числі, глави Офісу президента Андрія Єрмака.
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом.
- Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.