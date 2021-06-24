Президент України просив Лукашенка видати "вагнерівців"

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція по "вагнерівцям" готувалась точно не в Україні та розповів, як просив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка видати Україні бойовиків, проте той цього не зробив.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для програми "VIP з Наталією Мосейчук"

Пряма мова: "Останній раз ми спілкувались з ним по телефону. Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, я попросив його, я його попередив, що готовий передати йому всю інформацію щодо цих людей, там були прізвища, ми розуміли, хто це такі. Тим не менш, він сказав мені по телефону: "Я розумію, дорогий Володимир Олександровичу, я не підведу, все буде нормально, я розберусь". Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць. Але потім відбулось те, що відбулось. Це була остання наша з ним бесіда".

Деталі: Президент підтвердив, що така операція дійсно готувалась, проте не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни, які бажали втягнути Київ в цю історію. Проте Зеленський задоволений тим, що операція не вдалась, оскільки це могло погано закінчитись для України, зважаючи на ситуацію із примусовою посадкою літака у Мінську.

Пряма мова: "Ми з вами бачили, що було в Білорусі, як посадили літак, чим це закінчилось, чим закінчуються такі спецоперації тієї чи іншої країни. Тож, це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції була інших країн, точно не України і те, що Україну максимально затягували в це питання – це правда. Те, що цього не відбулось, проводячи паралелі із тим, що було в Білорусі, я вважаю, що це слава Богу. Що ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні".

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