ВАКС продовжив строк процесуальних обов’язків Альперіну, який залишився без паспортів

Вищий антикорупційний спеціалізований суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на одеського бізнесмена Вадима Альперіна, підозрюваного у зловживаннях на митниці, за виключенням обов’язку "здати закордонні паспорти".

Джерело: пресцентр ВАКС, співрозмовник УП у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Деталі: Вищий антикорупційний спеціалізований суд у середу повідомляє, що частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив до 6 листопада строк дії процесуальних обов’язків, покладених на Альперіна.

Дослівно: "Так підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді (суду)".

Деталі: В ухвалі суду відсутня згадка про здачу закордонних паспортів. Джерело УП в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснило, що українські паспорти в Альперіна раніше вилучила Державна міграційна служба через позбавлення бізнесмена громадянства України, а його ізраїльский паспорт також анульовано.

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