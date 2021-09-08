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ВАКС продовжив строк процесуальних обов’язків Альперіну, який залишився без паспортів

Середа, 8 вересня 2021, 20:01
ВАКС продовжив строк процесуальних обов’язків Альперіну, який залишився без паспортів

Вищий антикорупційний спеціалізований суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на одеського бізнесмена Вадима Альперіна, підозрюваного у зловживаннях на митниці, за виключенням обов’язку "здати закордонні паспорти".

Джерело: пресцентр ВАКС, співрозмовник УП у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Деталі: Вищий антикорупційний спеціалізований суд у середу повідомляє, що частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив до 6 листопада строк дії процесуальних обов’язків, покладених на Альперіна.

Дослівно: "Так підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді (суду)".

Деталі: В ухвалі суду відсутня згадка про здачу закордонних паспортів. Джерело УП в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснило, що українські паспорти в Альперіна раніше вилучила Державна міграційна служба через позбавлення бізнесмена громадянства України, а його ізраїльский паспорт також анульовано.

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Передісторія:

  • 2 квітня 2021 року на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. 21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб.
  • Трьох осіб зі списку "контрабандистів", зокрема, Альперіна, президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства.
  • Повідомлялося, що Кабінет міністрів готує процедуру депортації цих трьох осіб.
  • Альперін подав до Одеського окружного адміністративного суду проти Державної міграційної служби.
  • За даними слідства НАБУ, Альперін – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

Українська правда

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Теми: контрабандаАнтикорупційний суд
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