Уряд готує процедуру депортації ексгромадян через санкції РНБО щодо контрабандистів – ЗМІ

Кабінет міністрів готує процедуру депортації трьох колишніх громадян України відповідно до схвалених РНБО санкцій за контрабанду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в уряді

Пряма мова: "Схвалені РНБО санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства. Відповідно до ухваленого рішення, наразі готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України".

Деталі: За даними джерела, зокрема, йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араїка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).

Передісторія:

2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десяткиукраїнської контрабанди.

В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції. (Оновлено від 25 квітня) 21 квітня ОП оприлюднило указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб, серед яких зокрема вказано Араїка Амірханяна.

контрабандистів, проти яких ввели санкції. (Оновлено від 25 квітня) 21 квітня ОП оприлюднило указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб, серед яких зокрема вказано Араїка Амірханяна. Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

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