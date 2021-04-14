Уряд готує процедуру депортації ексгромадян через санкції РНБО щодо контрабандистів – ЗМІ
Середа, 14 квітня 2021, 22:18
Кабінет міністрів готує процедуру депортації трьох колишніх громадян України відповідно до схвалених РНБО санкцій за контрабанду.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в уряді
Пряма мова: "Схвалені РНБО санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства. Відповідно до ухваленого рішення, наразі готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України".
Деталі: За даними джерела, зокрема, йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араїка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії).
Передісторія:
- 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десяткиукраїнської контрабанди.
- В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції.
- Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.
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