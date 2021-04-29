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Альперін судиться за відібраний Зеленським паспорт

Четвер, 29 квітня 2021, 17:08

Бізнесмен Вадим Альперін, який потрапив під санкції щодо низки контрабандистів і був позбавлений громадянства, звернувся до суду.

Джерело: судовий реєстр

Деталі: Альперін подав до Одеського окружного адміністративного суду проти Державної міграційної служби.

Бізнесмен вимагає визнати протиправною підготовку документів для втрати громадянства та зобов’язати ДМС відкликати таке подання.

У матеріалах справи йдеться, що 20 квітня Альперін поштою отримав повідомлення від одеської міграційної служби. З нього чоловік дізнався, що втратив громадянство України за указом Володимира Зеленського від 14 квітня 2021 року.

Альперін каже, що ДМС не уточнила, що стало підставою для підготовки подання про втрату громадянства, і не довела існування таких підстав. Тому, на думку Альперіна, міграційна служба не мала права готувати подання. 

Також бізнесмен стверджує, що без громадянства він буде позбавлений можливості захищати свої права та інтереси в кількох кримінальних справах, де фігурує як підозрюваний та обвинувачений. Альперін вважає, що міграційна служба розпочне "негайні дії, спрямовані на його примусове видворення з України".

Указ Зеленського, яким чоловіка позбавили громадянства, має номер 161/2021. Судові рішення за позовом Альперіна є першим офіційним підтвердженням існування такого указу, адже документ не оприлюднений на сайті президента, а раніше інформація про його підписання публікувалась з посиланням на неофіційні джерела.

Суд прийняв заяву Альперіна і призначив підготовче засідання на 21 травня. 

Міграційну службу зобов’язали надати суду докази для розгляду справи. Зокрема, інформацію про те, що стало підставою для позбавлення Альперіна громадянства та підготовки відповідного подання, а також копію подання та доданих до нього документів. 

Сам бізнесмен просив тимчасово, до рішення по суті, заборонити примусово видворяти його з України. Однак суд у цьому відмовив.

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Передісторія:

  • 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. 21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб.
  • Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.
  • Трьох осіб зі списку "контрабандистів", зокрема, Альперіна, президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства.
  • Кабінет міністрів готує процедуру депортації цих трьох осіб.

Соня Лукашова, УП
Теми: контрабандаЗеленський


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