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Санкції проти контрабандистів: Зеленський позбавив трьох українців громадянства

Вівторок, 20 квітня 2021, 17:21

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб відповідно до схвалених РНБО санкцій за контрабанду.

Джерело: співрозмовник Української правди, обізнаний із ситуацією

Деталі: За даними джерела, йдеться про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Усі вони мають громадянство інших країн. Альперін має паспорт Ізраїлю, Амірханян – Вірменії, а Єрімічук – Румунії.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів готує процедуру депортації цих трьох осіб.
  • 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.
  • Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

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Українська правда
Теми: Зеленськийгромадянствоконтрабандасанкції


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