Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб відповідно до cанкцій РНБО щодо контрабандистів.

Джерело: співрозмовник Української правди, обізнаний із ситуацією

Деталі: За даними джерела, йдеться про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Усі вони мають громадянство інших країн. Альперін має паспорт Ізраїлю, Амірханян – Вірменії, а Єрімічук – Румунії.

Двоє з трьох чоловіків, Альперін та Амірханян є підозрюваними й обвинуваченими у низці кримінальних справ, зокрема, про корупцію, несплату податків і тиск на держчиновників.

Передісторія:

Кабінет міністрів готує процедуру депортації цих трьох осіб.

2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. (Оновлено від 25 квітня) 21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб, серед яких зокрема вказано Араїка Амірханяна.

Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

Читайте також: Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперина