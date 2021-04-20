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Санкції проти контрабандистів: Зеленський позбавив трьох українців громадянства - джерело

Вівторок, 20 квітня 2021, 17:21
Санкції проти контрабандистів: Зеленський позбавив трьох українців громадянства - джерело

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб відповідно до cанкцій РНБО щодо контрабандистів.

Джерело: співрозмовник Української правди, обізнаний із ситуацією

Деталі: За даними джерела, йдеться про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Усі вони мають громадянство інших країн. Альперін має паспорт Ізраїлю, Амірханян – Вірменії, а Єрімічук – Румунії.

Двоє з трьох чоловіків, Альперін та Амірханян є підозрюваними й обвинуваченими у низці кримінальних справ, зокрема, про корупцію, несплату податків і тиск на держчиновників.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів готує процедуру депортації цих трьох осіб.
  • 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. (Оновлено від 25 квітня) 21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб, серед яких зокрема вказано Араїка Амірханяна.
  • Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

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Українська правда

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Теми: Зеленськийгромадянствоконтрабандасанкції
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