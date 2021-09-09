ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію до 2022 року

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає запровадити мораторій на ревакцинацію проти коронавірусу до 2022 року.

Джерело: The Guardian з посиланням на голову ВООЗ Тедроса Аданома

Деталі: Керівництво ВООЗ вкотре звертає увагу, що мільйони людей у світі не отримали навіть однієї дози вакцини у той час, як інші держави вже почали проводити ревакцинацію. Аданом каже, що не планує мовчати, коли держави, що контролюють постачання вакцин, думають, що бідні країни мають задовольнятись залишками вакцин.

Він також додав, що ВООЗ не хоче бачити повсюдного використання бустерних доз для повністю вакцинованих осіб.

Водночас у США раніше виступили проти мораторію. Президент Джо Байден вважає, що влада має зробити все, щоб захистити громадян від коронавірусу.

Нагадаємо: