Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Ткаченком хитається крісло міністра культури – джерела

Четвер, 9 вересня 2021, 07:02
Під Ткаченком хитається крісло міністра культури – джерела
Фото: МКІП

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко може втратити посаду, оскільки не справляється із своїми обов’язками, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак бажає бачити на його місці іншу людину. 

Джерело: Публікація УП "По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського"

Деталі: У статті йдеться, що у Ткаченка з’явилось кілька противників, які б воліли змістити з його посади. 

Так, Єрмак бачить на посаді очільника Міністерства Ростислава Карандєєва. Той наразі займає посаду держсекретаря Мінкульту. 

Окрім того, завдяки заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку у Ткаченка забрали сферу туризму та передали її міністру інфраструктури Олександру Кубракову. Йдеться про сотні санаторіїв, готелів, культурних пам’яток та інших об’єктів державного значення. 

Один із топів Зе!Команди розповідає, що Ткаченко не справляється, а може лише писати у Facebook та виступати в ефірі "Право на владу" на "плюсах". Водночас, втриматись міністру можуть допомогти конфлікти із мером Києва Віталієм Кличко

Пряма мова: "Ткаченко класний у Facebook та у "Право на владу". А в реальному житті він не справляється. Наступного року ми плануємо залити з бюджету грошей на реставрацію історичних пам’яток під "Велике будівництво". Це великі проекти і багато сумнівів, що Ткаченко з цим справиться. Тому віддають Кубракову".

Нагадаємо:

  • У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. 
  • УП ще на початку серпня повідомляла, що кілька міністрів уряду Дениса Шмигаля можуть піти у відставку в новому політичному сезоні. А днями голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту є претензії до деяких міністрів, тож їх можуть замінити восени.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
Усі новини...
Реклама: