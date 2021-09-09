Під Ткаченком хитається крісло міністра культури – джерела

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко може втратити посаду, оскільки не справляється із своїми обов’язками, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак бажає бачити на його місці іншу людину.

Джерело: Публікація УП "По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського"

Деталі: У статті йдеться, що у Ткаченка з’явилось кілька противників, які б воліли змістити з його посади.

Так, Єрмак бачить на посаді очільника Міністерства Ростислава Карандєєва. Той наразі займає посаду держсекретаря Мінкульту.

Окрім того, завдяки заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку у Ткаченка забрали сферу туризму та передали її міністру інфраструктури Олександру Кубракову. Йдеться про сотні санаторіїв, готелів, культурних пам’яток та інших об’єктів державного значення.

Один із топів Зе!Команди розповідає, що Ткаченко не справляється, а може лише писати у Facebook та виступати в ефірі "Право на владу" на "плюсах". Водночас, втриматись міністру можуть допомогти конфлікти із мером Києва Віталієм Кличко.

Пряма мова: "Ткаченко класний у Facebook та у "Право на владу". А в реальному житті він не справляється. Наступного року ми плануємо залити з бюджету грошей на реставрацію історичних пам’яток під "Велике будівництво". Це великі проекти і багато сумнівів, що Ткаченко з цим справиться. Тому віддають Кубракову".

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