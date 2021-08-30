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Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали

Понеділок, 30 серпня 2021, 21:54
Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали
Фото: Радіо Свобода

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відповів міському голові Києва Віталію Кличко на виклик до Київради: сам не прийде, бо у відпустці, проте замість нього завітає заступниця Світлана Фоменко.

Джерело: Ткаченко в Telegram 

Пряма мова: "Віталію Володимировичу добре відомо, що наразі я в офіційній відпустці, а не спонтанному відрядженні. Очевидно, на це і був розрахунок. І все як завжди через публікації у соцмережах.

Проте не на тих напали. Завтра у КМДА очікуйте на мою заступницю, Світлану Фоменко. Але ж вочевидь вас цікавить не фактаж і зміст, а продовження спілкування через соцмережі. Тож додатково пропоную ще один варіант".

Деталі: Ткаченко у відповідь запросив Кличка до себе у Міністерство, щоб той розповів, "чому режими історичних ареалів у Києві одні з найгірших в країні". Міністра також цікавить, чому досі не затверджений історико-архітектурний план Києва, чому дозволи на будівництво в історичному ареалі видаються в обхід Міністерства, тощо. 

"Ви знайшли "причини", щоб не з'явитися на засідання РНБО. Дуже сподіваюся, у Вас вистачить мужності приїхати в Міністерство та публічно відверто відповісти на всі поставлені запитання, поставлені як на засіданні РНБО, так і громадою столиці", – підсумував Ткаченко. 

Що передувало: Мер Києва Віталій Кличко викликав міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та начальника Київського управління поліції Івана Вигівського на пленарне засідання Київської міської ради, яке відбудеться у вівторок 31 серпня. 

Передісторія

  • Між Кличком з одного боку та Ткаченком і Вигівським з іншого нещодавно виник конфлікт через знесення історичної будівлі в Києві. Забудовник зніс у столиці так званий будинок Барбана. Ткаченко після цього заявив, що йому соромно за столичну владу. Водночас, звинуваченнями посадовці традиційно обмінюються в соцмережах. 
  • Кличко у відповідь звинуватив Міністерство культури та інформполітики, а також поліцію у тому, що вони не запобігли знесенню будинку Барбана.
  • Пізніше Кличку зателефонували з Офісу президента та запросили на засідання РНБО. Мер Києва відмовився через робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину. В ОП вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені Кличком.
  • Рада нацбезпеки та оборони на своєму засіданні ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території держави.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоМінкультуриКМДА
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