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4,5 мільйони жителів України вакциновані проти COVID повністю

Четвер, 9 вересня 2021, 08:55
Перша і друга доза вакцини українців, дашборд УП

8 вересня в Україні 161 169 людей було щеплено проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 56 193 людини, другу дозу – 104 976 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цю середу для імунізації населення працювали 1 004 мобільні бригади, 2 948 пунктів щеплення та 339 центрів вакцинації.

Загалом із 24 лютого в Україні проведено 10 234 210 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них одну дозу вакцини  отримали 5 722 210 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 4 512 000  людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

 

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку.

У травні, перед призначенням міністром охорони здоров'я, Віктор Ляшко планував за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

У липні Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу. Цей документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року: з вересня в Україні мають вводити понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця.

28 серпня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу за літо не зробили через значну кількість святкувань в Україні.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ


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