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Власниця ТМ "Експрес манікюр" претендує на посаду в Кабміні

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 11:57
Власниця ТМ Експрес манікюр претендує на посаду в Кабміні

Власниця ТМ "Експрес манікюр" Олена Липівська-Ергюль претендує на посаду віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей, яку наразі займає Олег Уруський.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", декларація Олени Липівської-Ергюль

Деталі: Про те, що Липівська-Ергюль претендує на посаду Уруського свідчить подана нею 29 вересня уточнена декларація кандидата на посаду.

Право власності на ТМ "Експрес манікюр" належить до її активів із 2009 року.

Дохід кандидатки за 2020 рік з основного місця роботи склав 20,4 тис. грн – йдеться про зареєстровану в Туреччині компанію Sahne Vizyon Casting Turism.

Липівська-Ергюль має земельну ділянку площею 1000 кв.м у с.Ревне Бориспільського району, спільно з чоловіком, донькою і батьком - квартирою у Києві 71,5 кв.м і разом із чоловіком та дочкою - квартирою 189,4 кв.м у Туреччині.

Також вона задекларувала три сумки Chanel загальною вартістю понад 700 тис. грн, одяг цієї марки і марки Fendi приблизно на 2 млн грн та ювелірні прикраси Cartier та Van Cleef & Arpels на суму близько 800 тис. грн.

Її чоловік - громадянин Туреччини Ергюль Сюлейман Оузхан - за минулий рік отримав 633,84 тис. грн у турецькій компанії Tantur Tourism Co.

У власності жінки автомобіль Range Rover Sport 2016 р.в., у чоловіка - Mercedes-Benz E180 теж 2016 р. в.

Готівкою вона зберігає 378 тис. дол., 877 тис. євро і 1,5 млн грн.

Що було раніше: 27 вересня глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.

Передісторія:

  • На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.
  • 1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.

"Українська правда" у Threads

Теми: УруськийКабінет міністрів
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