Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ротації в Кабміні будуть на початку жовтня – Арахамія

Вівторок, 28 вересня 2021, 09:19
Фото з Facebook Арахамії

Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.

Джерело: глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова Арахамія: "Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо (в Трускавці, на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" – ред.) в тому числі. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не матиме ніякого сенсу".

Деталі: На питання, чи будуть в Трускавці обговорювати ротації голів комітетів парламенту, Арахамія заявив, що про це говорити не планують, і якихось змін в цьому питанні не чекають.

Передісторія:

  • 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція".
  • Президент Володимир Зеленський запланував зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й "навчанням", а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій Никифоров говорив, що заплановано "багатоденну фундаментальну зустріч" Зеленського з партією. 
  • На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.
  • 1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.

Теми: Кабінет міністрівзвільненняАрахамія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

У Орбана відреагували на критику газової угоди з РФ: обіцяють блокувати шлях України до НАТО

Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи Держзернової корпорації

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд призначив тимчасових членів правління "Нафтогазу" – Мінекономіки
“Слуги народу” озвучили, де й коли проведуть великий “розбір польотів”
Уряд призначив нових членів правління Нафтогазу
Останні новини
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
21:49
Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19
21:35
У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко
21:17
Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів
21:04
Позачерговий саміт G20 щодо Афганістану пройде 12 жовтня
20:52
Цепкало закликав білорусів захищатися, за це на нього відкрили нову справу
20:28
"Антиахметівський" законопроєкт може стати "проахметівським" через ренту на руду
20:10
Стефанішина назвала новини про скасування безвізу інсинуаціями перед самітом Україна-ЄС
19:51
Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки
Усі новини...