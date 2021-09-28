Ротації в Кабміні будуть на початку жовтня – Арахамія

Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.

Джерело: глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова Арахамія: "Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо (в Трускавці, на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" – ред.) в тому числі. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не матиме ніякого сенсу".

Деталі: На питання, чи будуть в Трускавці обговорювати ротації голів комітетів парламенту, Арахамія заявив, що про це говорити не планують, і якихось змін в цьому питанні не чекають.

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