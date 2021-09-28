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Ротації в Кабміні будуть на початку жовтня – Арахамія

Вівторок, 28 вересня 2021, 09:19
Ротації в Кабміні будуть на початку жовтня – Арахамія
Фото з Facebook Арахамії

Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.

Джерело: глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова Арахамія: "Питання змін у Кабміні стоять. Я анонсував їх до кінця вересня... Ми трохи затримуємося. Умовно, це буде перша декада жовтня. І ми ці питання обговорювати будемо (в Трускавці, на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" – ред.) в тому числі. Якраз по приїзду вже будуть плюс-мінус анонсовані кандидати, і зберігати це в секреті вже не матиме ніякого сенсу".

Деталі: На питання, чи будуть в Трускавці обговорювати ротації голів комітетів парламенту, Арахамія заявив, що про це говорити не планують, і якихось змін в цьому питанні не чекають.

Передісторія:

  • 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція".
  • Президент Володимир Зеленський запланував зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й "навчанням", а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій Никифоров говорив, що заплановано "багатоденну фундаментальну зустріч" Зеленського з партією. 
  • На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.
  • 1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівзвільненняАрахамія
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