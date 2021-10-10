Таліби відмовилися співпрацювати зі США для боротьби з “ІДІЛ”
Неділя, 10 жовтня 2021, 00:55
Таліби виключили співробітництво зі Штатами щодо стримування терористів "Ісламської держави" в Афганістані.
Джерело: представник "Талібану" Сухайл Шахін у Associated Press
Деталі: У відповідь на питання, чи буде "Талібан" співпрацювати з США для стримування філії "Ісламської держави" в Афганістані, Шахін сказав, що "ми можемо боротися з ДАІШ ("ІДІЛ" - УП) самостійно".
Що передувало: "ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за низку недавніх терактів, в тому числі за вибух терориста-смертника в п'ятницю, в результаті якого загинули 46 мусульман-шиїтів в мечеті в афганському місті Кундуз.
Нагадаємо:
- В ці вихідні в столиці Катару Досі зустрічаються високопоставлені офіційні особи "Талібану" і США.
- Зустрічі на вихідних в Досі - перші після виведення американських військ з Афганістану в кінці серпня.