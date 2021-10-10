Талибы отказались сотрудничать с США для борьбы с "ИГИЛ"

Талибы исключили сотрудничество со Штатами по сдерживанию террористов "Исламского государства" в Афганистане.

Источник: представитель "Талибана" Сухайл Шахин в Associated Press

Детали: В ответ на вопрос, будет ли "Талибан" сотрудничать с США для сдерживания филиала "Исламского государства" в Афганистане, Шахин сказал, что "мы можем бороться с ГАИШ ("ИГИЛ"- УП) самостоятельно".

Что предшествовало: "ИГИЛ" взяло на себя ответственность за ряд недавних терактов, в том числе за взрыв террориста-смертника в пятницу, в результате которого погибли 46 мусульман-шиитов в мечети в афганском городе Кундуз.

Напомним: