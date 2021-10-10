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Талибы отказались сотрудничать с США для борьбы с "ИГИЛ"

Воскресенье, 10 октября 2021, 00:55

Талибы исключили сотрудничество со Штатами по сдерживанию террористов "Исламского государства" в Афганистане.

Источник: представитель "Талибана" Сухайл Шахин в Associated Press

Детали: В ответ на вопрос, будет ли "Талибан" сотрудничать с США для сдерживания филиала "Исламского государства" в Афганистане, Шахин сказал, что "мы можем бороться с ГАИШ ("ИГИЛ"- УП) самостоятельно".

Что предшествовало: "ИГИЛ" взяло на себя ответственность за ряд недавних терактов, в том числе за взрыв террориста-смертника в пятницу, в результате которого погибли 46 мусульман-шиитов в мечети в афганском городе Кундуз.

Напомним:

  • В эти выходные в столице Катара Дохе встречаются высокопоставленные официальные лица "Талибана" и США.
  • Встречи на выходных в Дохе - первые после вывода американских войск из Афганистана в конце августа.

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