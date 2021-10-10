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Джошуа ініціює матч-реванш з Усиком, бій може бути в березні

Неділя, 10 жовтня 2021, 06:37
УСИК І ДЖОШУА. ФОТО MATCHROOM BOXING

Британець Ентоні Джошуа задіяв пункт про матч-реванш з суперником у важкій вазі українцем Олександром Усиком.

Джерело: промоутер Джошуа Едді Хірн DAZN, Reuters

Деталі: Як зазначається, бій може відбутися в березні.

Пряма мова: "Він (Джошуа) повернувся в гру. Він зараз тренується, і сьогодні ми офіційно розпочали матч-реванш на бій Олександра Усика, який ми побачимо на початку весни наступного року...

Я думаю, що реально в березні ви, ймовірно, побачите матч-реванш".

Передісторія:

  • Суперважковаговик Усик переміг Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
  • Усик проводив свій третій бій у суперважкій вазі і вперше боксував за титул чемпіона світу, Джошуа – захищав свої титули.
  • Наступний чемпіонський бій Усик має знову провести з Джошуа.

Теми: спорт


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