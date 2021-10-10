Джошуа инициирует матч-реванш с Усиком, бой может быть в марте
Воскресенье, 10 октября 2021, 06:37
Британец Энтони Джошуа задействовал пункт о матче-реванше с соперником в тяжелом весе украинцем Александром Усиком.
Источник: промоутер Джошуа Эдди Хирн DAZN, Reuters
Детали: Как отмечается, бой может состояться в марте.
Прямая речь: "Он (Джошуа) вернулся в игру. Он сейчас тренируется, и сегодня мы официально начали матч-реванш на бой Александра Усика, который мы увидим в начале весны следующего года...
Я думаю, что реально в марте вы, вероятно, увидите матч-реванш".
Предыстория:
- Супертяжеловес Усик победил Джошуа из Великобритании и отобрал у него пояс чемпиона по версии WBA, WBO, IBF и IBO.
- Усик проводил свой третий бой в супертяжелом весе и впервые боксировал за титул чемпиона мира, Джошуа - защищал свои титулы.
- Следующий чемпионский бой Усик должен снова провести с Джошуа.