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Джошуа инициирует матч-реванш с Усиком, бой может быть в марте

Воскресенье, 10 октября 2021, 06:37
УСИК И ДЖОШУА. ФОТО MATCHROOM BOXING

Британец Энтони Джошуа задействовал пункт о матче-реванше с соперником в тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

Источник: промоутер Джошуа Эдди Хирн DAZN, Reuters

Детали: Как отмечается, бой может состояться в марте.

Прямая речь: "Он (Джошуа) вернулся в игру. Он сейчас тренируется, и сегодня мы официально начали матч-реванш на бой Александра Усика, который мы увидим в начале весны следующего года...

Я думаю, что реально в марте вы, вероятно, увидите матч-реванш".

Предыстория:

  • Супертяжеловес Усик победил Джошуа из Великобритании и отобрал у него пояс чемпиона по версии WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Усик проводил свой третий бой в супертяжелом весе и впервые боксировал за титул чемпиона мира, Джошуа - защищал свои титулы.
  • Следующий чемпионский бой Усик должен снова провести с Джошуа.

Темы: спорт
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