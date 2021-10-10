Джошуа инициирует матч-реванш с Усиком, бой может быть в марте

Британец Энтони Джошуа задействовал пункт о матче-реванше с соперником в тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

Источник: промоутер Джошуа Эдди Хирн DAZN, Reuters

Детали: Как отмечается, бой может состояться в марте.

Прямая речь: "Он (Джошуа) вернулся в игру. Он сейчас тренируется, и сегодня мы официально начали матч-реванш на бой Александра Усика, который мы увидим в начале весны следующего года...

Я думаю, что реально в марте вы, вероятно, увидите матч-реванш".

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