Окупанти шість разів стріляли на Донбасі, минуло без втрат

9 жовтня окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, до того ж двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Втрат серед українських військовослужбовців не було.

Зокрема, в районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, поблизу Красногорівки - з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Водяного на Приазов’ї противник застосував гранатомети різних систем.

В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.