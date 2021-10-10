Окупанти шість разів стріляли на Донбасі, минуло без втрат
9 жовтня окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, до того ж двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Втрат серед українських військовослужбовців не було.
Зокрема, в районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, поблизу Красногорівки - з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новозванівки стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В районі Водяного на Приазов’ї противник застосував гранатомети різних систем.
В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.
Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.