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Оккупанты шесть раз стреляли на Донбассе, обошлось без потерь

Воскресенье, 10 октября 2021, 07:23
Оккупанты шесть раз стреляли на Донбассе, обошлось без потерь

9 октября оккупанты 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, к тому же дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: Потерь среди украинских военнослужащих не было.

В частности, в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, вблизи Красногоровки - из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новозвановка стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

У Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Водяного на Приазовье противник применил гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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