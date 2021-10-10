Оккупанты шесть раз стреляли на Донбассе, обошлось без потерь
9 октября оккупанты 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, к тому же дважды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: штаб ООС
Детали: Потерь среди украинских военнослужащих не было.
В частности, в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, вблизи Красногоровки - из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку Новозвановка стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
У Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
В районе Водяного на Приазовье противник применил гранатометы различных систем.
В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.
Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ.