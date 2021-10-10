Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Діти почали хворіти на Covid частіше за дорослих – статистика США

Неділя, 10 жовтня 2021, 09:45
Фото DCStudio з ресурсу Freepik

Упродовж останніх тижнів у США дитяча захворюваність на коронавірус б’є рекорди й вже перевищила середній показник захворюваності серед дорослого населення країни.

Джерело: USA Today

Деталі: У Сполучених Штатах почалася чергова хвиля ковіду, кількість заражень зросла у всіх вікових групах, але тепер діти частіше за дорослих отримують позитивний тест на наявність вірусу.

Таку динаміку фахівці у сфері медицини пояснюють кількома факторами, зокрема, поширенням вкрай заразного варіанту "Дельта", неможливістю вакцинувати проти ковід дітей до 12 років та послабленням карантину.

Пряма мова дитячої лікарки з OU Health Донни Тюнгу: "Безумовно, за останні вісім тижнів ми спостерігаємо різке зростання випадків захворювання на Covid-19 та госпіталізації дітей. Це почалося саме тоді, коли відновилося навчання в школі".

Нагадаємо:

  • У суботу, 9 жовтня, в країні виявили 11,3 тисяч нових випадків Covid, з них понад 1,1 тисячі дітей.
  • У Коломийському районі Івано-Франківської області новонароджена дівчинка померла від ковіду

Теми: дітикоронавірусепідеміяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна та ЄС будуть спільно готуватися до "газової війни" з РФ: вивчать різні сценарії

Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про "відкрите небо"

Києву загрожує локдаун – КМДА

фотоНардеп "Слуги народу" збрехав, пояснюючи мільйонні статки матері – ЗМІ

відеоНа Буковелі пішов сніг. На Попі Івані теж

У Києві найбільше з травня смертей від Covid

Усі новини...
діти
Ковід: МОЗ каже про зараження більш як тисячі дітей за добу
Щороку 46 тисяч підлітків накладають на себе руки – ЮНІСЕФ
Депутатку парламенту Данії попросили залишити засідання, на яке вона прийшла з дитиною
Останні новини
13:13
Amazon відмовилась від планів зобов'язати співробітників працювати 3 дні в офісах
13:01
фото250 євро за фальшивий Covid-сертифікат: у Києві затримали махінатора
13:01
Новий прем'єр Японії планує повернути острови південних Курил, в Кремлі – проти
12:56
Зеленський: Україна і ЄС домовились започаткувати стратегічний енергетичний діалог
12:53
Глава Єврокомісії назвала три шляхи, як вивести відносини України і ЄС на новий рівень
12:48
Україна та ЄС будуть спільно готуватися до "газової війни" з РФ: вивчать різні сценарії
12:41
В Росії новий максимум смертей від Covid-19 за добу
12:32
Росіяни сховали політв'язня Приходька від рідних – Денісова
12:30
Зеленський закликав ЄС зміцнити санкційний тиск на Росію
12:30
Україна розраховує підписати "промисловий безвіз" на наступному саміті з ЄС – Зеленський
Усі новини...