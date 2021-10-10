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Діти почали хворіти на Covid частіше за дорослих – статистика США

Неділя, 10 жовтня 2021, 09:45
Діти почали хворіти на Covid частіше за дорослих – статистика США
Фото DCStudio з ресурсу Freepik

Упродовж останніх тижнів у США дитяча захворюваність на коронавірус б’є рекорди й вже перевищила середній показник захворюваності серед дорослого населення країни.

Джерело: USA Today

Деталі: У Сполучених Штатах почалася чергова хвиля ковіду, кількість заражень зросла у всіх вікових групах, але тепер діти частіше за дорослих отримують позитивний тест на наявність вірусу.

Таку динаміку фахівці у сфері медицини пояснюють кількома факторами, зокрема, поширенням вкрай заразного варіанту "Дельта", неможливістю вакцинувати проти ковід дітей до 12 років та послабленням карантину.

Пряма мова дитячої лікарки з OU Health Донни Тюнгу: "Безумовно, за останні вісім тижнів ми спостерігаємо різке зростання випадків захворювання на Covid-19 та госпіталізації дітей. Це почалося саме тоді, коли відновилося навчання в школі".

Нагадаємо:

  • У суботу, 9 жовтня, в країні виявили 11,3 тисяч нових випадків Covid, з них понад 1,1 тисячі дітей.
  • У Коломийському районі Івано-Франківської області новонароджена дівчинка померла від ковіду

Теми: дітикоронавірусепідеміяСША
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