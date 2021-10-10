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Дети начали болеть Covid чаще взрослых – статистика США

Воскресенье, 10 октября 2021, 09:45
Фото DCStudio с ресурса Freepik

На протяжении последних недель в США детская заболеваемость коронавирусом бьет рекорды и уже превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения страны.

Источник: USA Today

Детали: В Соединенных Штатах началась очередная волна ковид, количество заражений выросло среди всех возрастных групп, но теперь дети чаще взрослых получают положительный тест на наличие вируса.

Такую динамику специалисты в области медицины объясняют несколькими факторами, в частности, распространением крайне заразного варианта "Дельта", невозможностью вакцинировать против ковид детей до 12 лет и ослаблением карантина.

Прямая речь детского врача из OU Health Донны Тюнгу: "Безусловно, за последние восемь недель мы наблюдаем резкий рост случаев заболевания Covid-19 и госпитализации детей. Это началось именно тогда, когда возобновилось обучение в школе".

Напомним:

  • В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11,3 тысячи новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи – дети.
  • В Коломыйском районе Ивано-Франковской области новорожденная девочка умерла от ковид-осложнений.

Темы: детикоронавирусэпидемияСША
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