Дети начали болеть Covid чаще взрослых – статистика США
На протяжении последних недель в США детская заболеваемость коронавирусом бьет рекорды и уже превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения страны.
Источник: USA Today
Детали: В Соединенных Штатах началась очередная волна ковид, количество заражений выросло среди всех возрастных групп, но теперь дети чаще взрослых получают положительный тест на наличие вируса.
Такую динамику специалисты в области медицины объясняют несколькими факторами, в частности, распространением крайне заразного варианта "Дельта", невозможностью вакцинировать против ковид детей до 12 лет и ослаблением карантина.
Прямая речь детского врача из OU Health Донны Тюнгу: "Безусловно, за последние восемь недель мы наблюдаем резкий рост случаев заболевания Covid-19 и госпитализации детей. Это началось именно тогда, когда возобновилось обучение в школе".
Напомним:
- В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11,3 тысячи новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи – дети.
- В Коломыйском районе Ивано-Франковской области новорожденная девочка умерла от ковид-осложнений.