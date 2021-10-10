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Эпидемия коронавируса: в Украине стало больше "оранжевых" областей

Воскресенье, 10 октября 2021, 13:16
Эпидемия коронавируса: в Украине стало больше оранжевых областей
Фото pixabay

К "оранжевой" зоне эпидемической опасности по состоянию на 10 октября отнесены уже 16 областей, днем ​​ранее их было 15.

Источник: обновленные данные Минздрава

Детали: По состоянию на 9 октября к оранжевой зону эпидемической опасности были отнесены Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, в целом – 15.

10 октября в перечень добавились Волынская и Одесская области, а Киевщина стала "желтой". Таким образом, по состоянию на утро воскресенья в Украине уже 16 "оранжевых" регионов.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 391 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости фиксируют в Черновицкой (799 на 10 тыс. Населения), Луганской (780) и Сумской (548) областях.

 

Показатель уровня госпитализаций (60 на 100 тыс.) превышен в 13 областях: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской.

Напомним:

  • В субботу, 9 октября, в стране обнаружили 11,3 тысячи новых случаев Covid, из них более 1,1 тысячи – дети.

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Украинская правда
Темы: коронавирускарантинэпидемия
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