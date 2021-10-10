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Президент Чехії потрапив до реанімації після поразки влади на виборах

Неділя, 10 жовтня 2021, 13:55

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували відразу після його зустрічі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, чия партія напередодні програла вибори.

Джерело: повідомлення чеського журналіста Філіпа Горкі, AFP News Agency, "Європейська правда" з посиланням на IDNES

Деталі: Вранці 10 жовтня президент Чехії Мілош Земан провів зустріч з прем'єром країни Бабішем. Відразу по її завершенню Земана в Центральний військовий госпіталь відвезла швидка з написом "інтенсивна терапія" (mobilni jednotka intenzivní péče).

За словами Горкі, охоронці Земана допомагали в його транспортуванні до будівлі Центрального військового госпіталю.

Згодом стало відомо, що Мілош Земан перебуває в реанімації. Його лікар розповів, що це пов'язано із загостренням хронічної хвороби президента, але не став називати діагноз. 

Земан давно страждає невропатією нижніх кінцівок, через яку йому важко пересуватися, і цього року на всіх заходах він був в інвалідному візку. Крім того, він має проблеми зі слухом і низький тиск. В кінці вересня президент понад тиждень перебував у лікарні.

Здоров’я Мілоша Земана останніми тижнями ще більше погіршилося, у зв’язку з чим низку його планів змінювали в останній момент. Так, спершу планувалося, що він з’явиться на публіці у день виборів, але згодом речник повідомив, що президент проголосує через портативну скриньку для бюлетенів. 

В неділю Земан мав з’явитися в ефірі CNN Prima News, але тепер його участь скасовано. 

Увечері в суботу в Чехії стали відомі результати парламентських виборів, вони виявилися сенсаційними, оскільки правляча партія несподівано зазнала поразки.

Після цього ліберальні партії, які здобули перемогу, вирішили самі сформувати уряд, при цьому комуністи вперше залишилися поза парламентом. Перед цим чинний прем'єр Чехії Бабіш звертався до блоку Spolu з пропозицією почати переговори про коаліцію. Переможці виборів його пропозицію проігнорували.

Нагадаємо:

  • Перше місце на виборах в Чехії посіла партія Spolu, що отримала 27,72% голосів. Це - праволіберальний союз, він вже має фракцію в парламенті (контролює 20% мандатів, а тепер представництво зросте майже вдвічі). Глава цього блоку Петр Фіала, швидше за все, стане новим прем'єром країни.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

Також радимо до перегляду відео "Чи є Чехія проросійською?", яке пояснює ставлення Чехії до нашої держави.

Теми: Чехіявибори


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