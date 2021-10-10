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Президент Чехии попал в реанимацию после неожиданного проигрыша власти на выборах

Воскресенье, 10 октября 2021, 13:55
Президент Чехии попал в реанимацию после неожиданного проигрыша власти на выборах

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали сразу после его встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, чья партия накануне проиграла выборы.

Источник: сообщение чешского журналиста Филипа Горки, AFP News Agency, "Европейская правда" со ссылкой на IDNES

Детали:  Утром 10 октября президент Чехии Милош Земан провел встречу с премьером страны Бабишем. Сразу по ее завершению Земана в Центральный военный госпиталь увезла скораяс с надписью "интенсивная терапия" (mobilni jednotka intenzivní péče).

По словам Горки, охранники Земана помогали в его транспортировке к зданию Центрального военного госпиталя.

Впоследствии сообщили, что Милош Земан находится в отделении интенсивной терапии. Его врач рассказал, что это связано с обострением хронической болезни президента, но не стал называть диагноз.

Земан давно страдает невропатией нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться, и в этом году на всех мероприятиях был в инвалидной коляске. Кроме того, он имеет проблемы со слухом и низкое давление.

Здоровье Милоша Земана в последние недели еще больше ухудшилось. В конце сентября президент больше недели находился в больнице. В связи с этим его график часто меняли в последний момент. Так, сначала планировалось, что он появится на публике в день выборов, но впоследствии представитель сообщил, что президент проголосует через портативный ящик для бюллетеней.

В воскресенье Земан должен был появиться в эфире CNN Prima News, но теперь его участие отменено.

Вечером в субботу в Чехии стали известны результаты парламентских выборов, они стали сенсацией, поскольку правящая партия неожиданно потерпела поражение.

После этого либеральные партии, одержавшие победу, решили сами сформировать правительств, при этом коммунисты впервые остались вне парламента. Перед этим действующий премьер Чехии Бабиш обращался к блоку Spolu с предложением начать переговоры о коалиции. Победители выборов его предложение проигнорировали.

Напомним:

  • Первое место на выборах в Чехии заняла партия Spolu, получившая 27,72% голосов. Это - праволиберальный союз, он уже имеет фракцию в парламенте (контролирует 20% мандатов, сейчас представительство возрастет почти вдвое). Глава этого блока Петр Фиала, скорее всего, станет новым премьером страны.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

Также советуем к просмотру видео "Является ли Чехия пророссийской?", которое объясняет отношение Чехии к нашему государству.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чехиявиборы
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