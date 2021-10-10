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Прощання з нардепом Поляковим відбудеться в понеділок у Чернігові

Неділя, 10 жовтня 2021, 15:08
АНТОН ПОЛЯКОВ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Парламентар Антон Поляков раптово помер 8 жовтня. Прощання з ним відбудеться 11 жовтня.

Джерело: повідомлення на сторінці покійного

Деталі: Попрощатися з народним депутатом можна буде з 10 ранку в понеділок, у Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру.

Передісторія: Народному депутату Антону Полякову йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.

Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як  самостійно, так і невідомою особою.

9 жовтня народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що має дані про результати токсикологічного дослідження крові Антона Полякова – його смерть настала через одночасну дію на організм алкоголю та метадону.

Українська правда
Теми: Поляков


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