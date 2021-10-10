Прощання з нардепом Поляковим відбудеться в понеділок у Чернігові
Парламентар Антон Поляков раптово помер 8 жовтня. Прощання з ним відбудеться 11 жовтня.
Джерело: повідомлення на сторінці покійного
Деталі: Попрощатися з народним депутатом можна буде з 10 ранку в понеділок, у Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру.
Передісторія: Народному депутату Антону Полякову йому стало зле в таксі, чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть.
Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння якоюсь речовиною - як самостійно, так і невідомою особою.
9 жовтня народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що має дані про результати токсикологічного дослідження крові Антона Полякова – його смерть настала через одночасну дію на організм алкоголю та метадону.