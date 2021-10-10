Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прощание с нардепом Поляковым пройдет в понедельник в Чернигове

Воскресенье, 10 октября 2021, 15:08
АНТОН ПОЛЯКОВ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября. Прощание с ним состоится 11 октября.

Источник: сообщения на странице покойного

Детали: Проститься с народным депутатом можно будет с 10 утра в понедельник, в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира.

Предыстория: Народному депутату Антону Полякову стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.

Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравления каким-либо веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

9 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что у нее есть данные о результатах токсикологического исследования крови Антона Полякова - его смерть наступила из-за одновременного действия на организм алкоголя и метадона.

Украинская правда
Темы: Поляков
powered by lun.ua
Главное сегодня

Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону

Покушение на "Мультика" -Титова раскрыли благодаря ДНК на окурках, стрелка задержали – Венедиктова

В областях начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа

Первые камеры для фиксации нарушений карантина появятся в двух городах

Ковид: в Минздраве сделали важное уточнение по перевозке детей межрегиональным транспортом

фото, видеоМужчина в камуфляже стрелял по водителю припаркованного авто под Киевом

Все новости...
Поляков
Смерть Полякова: народный депутат говорит, что появились результаты токсикологии
Все фракции, кроме "слуг", требуют отобрать у Третьяковой комитет
В момент смерти Поляков был выпивший, поссорился со Скороход - полиция
Последние новости
18:35
Директора "Юго-Западной железной дороги" подозревают в злоупотреблениях при закупке угля
18:26
Украина рассчитывает решить энергетический кризис с помощью Беларуси – источник
18:18
В Литве думают о четырехдневной рабочей неделе для госслужащих - молодых родителей
18:12
Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону
18:07
Больше направлений, ниже цены: В "Украэрорухе" спрогнозировали эффект от "открытого неба" с ЕС
17:58
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году
17:45
Судью Майдана Колегаеву за пьяное вождение оставили без прав на год
17:43
В Тернополе усилят контроль за соблюдением карантина в ТРЦ, ресторанах и транспорте
17:37
21% украинцев считает, что религия побеждает в конфликте с наукой. Опрос
17:27
В "красных" зонах в межрегиональный транспорт не пустят привитых одной дозой вакцины
Все новости...