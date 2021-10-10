Прощание с нардепом Поляковым пройдет в понедельник в Чернигове

Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября. Прощание с ним состоится 11 октября.

Источник: сообщения на странице покойного

Детали: Проститься с народным депутатом можно будет с 10 утра в понедельник, в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира.

Предыстория: Народному депутату Антону Полякову стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.

Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравления каким-либо веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

9 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что у нее есть данные о результатах токсикологического исследования крови Антона Полякова - его смерть наступила из-за одновременного действия на организм алкоголя и метадона.