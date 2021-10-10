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У поліції розповіли, як розбороняли мітингарів під будинком Порошенка

Неділя, 10 жовтня 2021, 15:42
Сутички під будинком Порошенка, скрін з відео

Правоохоронці повідомили, що забезпечують безпеку та порядок під час проведення акції в Козині, де розташований будинок експрезидента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Джерело: Поліція Київської області у Facebook

Дослівно: "В ніч з 9 на 10 жовтня між учасниками акції (між прихильниками на противниками Порошенка - УП) неодноразово виникала штовханина, яку поліція регулярно припиняла, не допускаючи розвитку конфлікту".

Деталі: 9 жовтня у Козині на Київщині десятки молодиків намагалися прорватися до будинку Порошенка. Між ними та прихильниками п’ятого президента сталися сутички, відео та фото яких виклали у мережу депутати "ЄС".

Сам експрезидент в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив Офісу президента відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

Водночас, поліцейські заявили, що "станом на 12:00" 10 жовтня "серйозних порушень правопорядку не зафіксовано".

Також пресслужба поліції Київщини повідомила, що порядок у Козині забезпечують понад 80 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

Дослівно: "На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та Обухівського райуправління. Поліція закликає учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок".

Українська правда
Теми: Порошенкомітинги


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