В полиции рассказали, как разнимали митингующих под домом Порошенко

Правоохранители сообщили, что обеспечивают безопасность и порядок во время проведения акции в Козине, где расположен дом экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Источник: Полиция Киевской области в Facebook

Дословно: "В ночь с 9 на 10 октября между участниками акции (между сторонниками и противниками Порошенко - УП) неоднократно возникала толкотня, которую полиция регулярно прекращала, не допуская развития конфликта".

Детали: 9 октября во Козине на Киевщине десятки молодых людей пытались прорваться к дому Порошенко. Между ними и сторонниками пятого президента произошли столкновения, видео и фото которых опубликовали депутаты "ЕС".

Сам экс-президент в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

В то же время, полицейские заявили, что "по состоянию на 12:00" 10 октября "серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано".

Также пресс-служба полиции Киевщины сообщила, что порядок в Козине обеспечивают более 80 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев.

Дословно: "На месте находится руководство ГУНП в Киевской области и Обуховского райуправления. Полиция призывает участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок".