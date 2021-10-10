Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В полиции рассказали, как разнимали митингующих под домом Порошенко

Воскресенье, 10 октября 2021, 15:42
В полиции рассказали, как разнимали митингующих под домом Порошенко
Столкновения под домом Порошенко, скрин с видео

Правоохранители сообщили, что обеспечивают безопасность и порядок во время проведения акции в Козине, где расположен дом экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Источник: Полиция Киевской области в Facebook

Дословно: "В ночь с 9 на 10 октября между участниками акции (между сторонниками и противниками Порошенко - УП) неоднократно возникала толкотня, которую полиция регулярно прекращала, не допуская развития конфликта".

Детали: 9 октября во Козине на Киевщине десятки молодых людей пытались прорваться к дому Порошенко. Между ними и сторонниками пятого президента произошли столкновения, видео и фото которых опубликовали депутаты "ЕС".

Сам экс-президент в ночь на 10 октября во время общения со своими сторонниками, собравшимися возле его дома, пригрозил Офису президента ответственностью за столкновения, которые произошли в Козине.

В то же время, полицейские заявили, что "по состоянию на 12:00" 10 октября "серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано".

Также пресс-служба полиции Киевщины сообщила, что порядок в Козине обеспечивают более 80 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев.

Дословно: "На месте находится руководство ГУНП в Киевской области и Обуховского райуправления. Полиция призывает участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкомитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: